La BCE en vue la semaine prochaine

La BCE tiendra sa réunion de politique monétaire jeudi. Wall Street sera fermé lundi pour cause de Labor Day. Pluie de résultats à Bruxelles.

Les regards des investisseurs seront tournés vers Francfort, où se déroulera la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne la semaine prochaine. L'institution donnera ses prévisions pour l'économie et l'inflation de la zone euro jusqu'en 2023 .

Carsten Brzeski, économiste chez ING, s'attend à ce que les prévisions pour l'inflation soient relevées pour cette année, mais il ne prévoit pas de changements pour les chiffres de 2022 et 2023. "Nous ne nous attendons pas à ce que la BCE change sa vue plutôt bénigne sur l'inflation, provoquée par une série de facteurs uniques sans effet secondaire", a-t-il commenté.

Les économistes interrogés par Bloomberg ont estimé que la BCE ne changera pas non plus ses programmes de rachats d'actifs. Ils ont également indiqué que les prévisions d'inflation pour 2022 et 2023 resteront sous l'objectif de 2% de l'institution.