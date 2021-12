La BCE et la Fed contraintes à naviguer à vue

Les investisseurs retiennent leur souffle. Sur les marchés boursiers, la tension monte à l’approche des décisions de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) . Ces institutions qui fixent la politique monétaire pour deux des plus importantes zones économiques de la planète sont toutes deux censées adopter une nouvelle stratégie, plus ferme, compte tenu du retour de l’économie à son niveau d’avant la crise sanitaire et de l’accélération de l’inflation.

Mais la propagation du variant omicron du coronavirus change la donne . L'incertitude liée à cette nouvelle vague de la pandémie devrait inciter les banquiers centraux à se montrer bien plus attentistes que prévu. La BCE et la Fed vont devoir naviguer à vue, ce qui risque de provoquer de la volatilité en bourse.

Effet sur les taux

Les décisions attendues cette semaine de part et d’autre de l’Atlantique devraient aussi confirmer la fin des convergences des politiques monétaires des USA et de la zone euro. D’après les économistes, la BCE devrait maintenir des conditions très accommodantes et s’abstenir de relever ses taux d’intérêt directeurs avant 2023 au plus tôt, tandis que la Fed devrait accélérer la réduction de ses achats d’actifs et commencer à relever ses taux dès cette année.