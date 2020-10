La BCE interviendra bien en décembre

Comme attendu par les économistes, la BCE a maintenu l'ensemble de ses mesures actuelles inchangées. Elle préfère attendre la publication de ses prévisions économiques actualisées, en décembre, avant d'agir. Cela ne l'empêche pas d'anticiper la dégradation des conditions économiques, due à l'aggravation de la crise sanitaire. "La résurgence des infections au coronavirus représente un nouveau défi pour la santé publique et les perspectives de croissance de la zone euro et des autres économies mondiales", a reconnu Christine Lagarde. "Les dernières informations suggèrent que la reprise de l'économie de la zone euro perd de l'élan plus vite que prévu après un rebond solide mais partiel et inégal de l'activité durant l'été."