La BCE joue la carte de la stabilité dans un contexte encore fragile

Global Head of Macro chez ING Research

Ses principaux taux d'intérêt demeurent ainsi inchangés , à respectivement 0%, 0,25% et -0,5%. La BCE rappelle qu' ils resteront à de tels niveaux, voire plus bas, jusqu'à ce que les perspectives d'inflation aient convergé "durablement" vers son objectif de prix , à savoir "proche de, mais inférieur à 2".

Ses deux principaux programmes de soutien à l'économie européenne - le PEPP et l'APP (programme d'achats d'actifs ou "asset purchase programme" en anglais) – devraient par ailleurs se poursuivre au rythme actuel et ce, "jusqu'à ce que la BCE juge que la crise du coronavirus est terminée" , explique la banque centrale dans son communiqué .

"La communication [de la BCE] est presque une copie" de ce qu'elle a annoncé en décembre, note Carsten Brzeski, Global Head of Macro chez ING Research. "Pour les vrais aficionados, la BCE a ajouté un nouveau paragraphe. Il met l'accent sur la flexibilité du PEPP en précisant que ce n'est pas le montant total du programme qui doit être utilisé . Mais en même temps, le montant pourrait être augmenté le cas échéant". L'économiste reconnaît que ce n'est pas un fait nouveau mais l'intégrer ainsi dans le communiqué "lui donne un peu plus d'importance" .

Des nuages moins sombres à l'horizon

Sa présidente, Christine Lagarde, a toutefois déclaré au début de sa conférence de presse que les risques entourant les perspectives de la zone euro restent orientés à la baisse, mais de manière moins prononcée. "Les nouvelles concernant les perspectives pour l'économie mondiale, l'accord sur les futures relations UE-Royaume-Uni et le début des campagnes de vaccination sont encourageantes. Mais la pandémie est toujours en cours et ses implications pour les conditions économiques et financières continuent d'être des sources de risque baissier."