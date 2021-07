La BCE lèvera en octobre ses restrictions sur les dividendes bancaires

La Banque centrale européenne lèvera en octobre les restrictions imposées aux banques sur les rachats d'actions et le paiement de dividendes, a annoncé vendredi l'institution monétaire, les invitant cependant à rester prudentes en la matière.

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé vendredi soir la levée, à compter d'octobre, de sa recommandation aux banques de limiter le versement de dividendes et leurs opérations de rachats d'actions. Une recommandation qui vise à préserver les fonds propres des banques pour favoriser le crédit.

Depuis décembre, les banques désirant verser des dividendes étaient invitées à plafonner leur versement à 15 % des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020, ou 20 points de base du ratio de fonds propres durs dit "CET1", le montant le plus bas devant être retenu. Auparavant, la BCE avait imposé fin mars 2020 une période de gel complet des dividendes, au plus fort de la première vague de la pandémie.

Le superviseur des grandes banques de la zone euro, logé au sein de la BCE, a décidé de "ne pas prolonger au-delà de septembre 2021" cette recommandation, ajoutant qu'au moment de décider de leurs dividendes, les banques ne devront toutefois "pas sous-estimer le risque de crédit" qui pourrait à lui seul amputer leurs fonds propres, ajoute l'institut.

En levant sa recommandation, la BCE reconnaît que les dernières projections macroéconomiques "confirment le rebond" de l'activité et indiquent "une baisse de l'incertitude", le tout augurant d'un renforcement prochain des fonds propres des banques. À compter d'octobre, la BCE reprendra un dialogue avec les 114 banques sous sa supervision pour discuter au cas par cas de "l'évaluation des plans de fonds propres et de distribution de dividendes" et cela en vertu de modalités "en vigueur avant la pandémie", selon le communiqué.