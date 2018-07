La BCE maintiendra le cap coûte que coûte

Et si la zone euro était menacée d’une récession, que ferait la BCE? Une première hausse de taux en 2019 est-elle compromise? Non, selon les économistes.

L’une des questions qui accaparent les analystes et investisseurs est l’avenir de la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne (BCE). Alors qu’elle a déjà annoncé à demi-mot la fin prochaine de son programme d’assouplissement quantitatif, tous se demandent quand aura lieu la première hausse de taux? Et pourrait-elle être postposée si la croissance ralentit effectivement?

Selon une enquête menée par l’agence Reuters, la grande majorité des économistes interrogés estiment que la BCE relèvera bien ses taux directeurs au second semestre 2019 . Ils se disent confiants dans la mise en route de ce resserrement monétaire malgré le ralentissement de l’activité à venir. " Nous sommes raisonnablement confiants dans le fait que la BCE augmentera ses taux avant la prochaine récession mais la probabilité que cela ne se produise pas a clairement augmenté avec l’accélération de la guerre commerciale , qui intervient dans un contexte de ralentissement de la dynamique de croissance ", a expliqué Elwin de Groot, économiste chez Rabobank.

Pour mémoire, la croissance économique en zone euro a dépassé celle des autres grands pays développés l’année dernière pour la première fois depuis la grande crise financière de 2007-2008. Mais les économistes pensent que la dynamique de croissance du bloc a dépassé son pic. L’aggravation des tensions commerciales entre les USA et leurs principaux partenaires a par ailleurs poussé nombre de ces observateurs à abaisser leurs prévisions de croissance. Ils tablent en moyenne sur une hausse de 2,1% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro cette année, puis à une croissance de 1,8% en 2019 et de 1,6% en 2020, contre respectivement 2,2%, 1,9% et 1,7% lors de l’enquête du mois dernier.