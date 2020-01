"La BCE n'est pas responsable des taux bas"

La politique monétaire hyper souple de la Banque centrale européenne (BCE) et les niveaux très bas des taux à long terme ne sont pas réellement anormaux, estime Joachim Fels, économiste en chef de Pimco.

On reproche souvent à la BCE de réduire le pouvoir d’achat des épargnants et de soutenir les pays fortement endettés en réduisant les taux. Ces reproches sont-ils justifiés? Nous avons posé la question au très influent économiste Joachim Fels.

La politique souple de la BCE a-t-elle pour objectif d’aider les pays les plus faibles?

Personne ne lit dans les pensées des gouverneurs de la BCE. On ne peut cependant exclure que pour certains d’entre eux, le soutien des pays faibles soit un des arguments en faveur de cette politique. Mais il est également possible de justifier la politique monétaire actuelle sans ces considérations.

Le mandat de la banque centrale consiste à maintenir la stabilité des prix, ce qui correspond à une inflation inférieure à, mais proche de 2%. Actuellement, l’inflation est inférieure à ce niveau, donc si la BCE veut rester crédible, elle doit mener une politique non conventionnelle. Sa stratégie n’est donc pas en contradiction avec son mandat.

Comment expliquer que la BCE n’atteigne pas son objectif en matière d’inflation?

C’est un phénomène mondial et la BCE n’est pas la seule banque centrale confrontée à ce problème. Même la Fed, la banque centrale américaine, essaie en vain depuis huit ans d’atteindre une inflation de 2%. Il faut donc se tourner vers le contexte mondial pour expliquer cet échec. Une des causes se trouve du côté de la mondialisation. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises sont des multinationales qui peuvent délocaliser leur production dans d’autres régions lorsque les travailleurs d’un pays particulier réclament des augmentations de salaire. Cette situation a un effet négatif sur les salaires et donc sur l’inflation.