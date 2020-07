La BCE prend acte de la reprise mais s’inquiète des risques

"La reprise reste à un stade précoce et est inégale selon les secteurs et les pays."

Preuve de la parfaite neutralité que la BCE est arrivée à afficher: les marchés sont restés d’une stabilité remarquable , que ce soit lors de l’annonce de la décision de l’institution gardienne de l’euro, durant le discours que sa présidente, Christine Lagarde, a prononcé peu après, ou pendant la séance de questions et réponses avec la presse qui a suivi. En substance, rien, absolument rien de nouveau sous le soleil.

Incertitude

Même les rares développements sur les perspectives économiques sont d’une extrême prudence: oui, un rebond de l’activité est attendu au troisième trimestre, mais non, impossible d’anticiper ni son ampleur, ni sa vitesse. "La reprise reste à un stade précoce et est inégale selon les secteurs et les pays", a souligné Christine Lagarde. Ce qui explique "l’incertitude exceptionnellement élevée" pour les perspectives économiques. "Incertitude" est un terme qui revient à cinq reprises dans le communiqué du conseil des gouverneurs, l’organe décisionnel de la BCE. Ce dernier a donc répété qu’il se tenait "prêt à ajuster tous ses instruments" pour atteindre les objectifs d’inflation de la zone euro.