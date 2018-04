La BCE reste muette au sujet de la fin de son programme d'achats

Les marchés ont à peine réagi aux propos du conseil des gouverneurs et du président Draghi. Les banquiers centraux gardent un œil sur les risques pesant sur le commerce international.

La Banque centrale européenne (BCE) prend acte du ralentissement de la croissance économique de la zone euro au premier trimestre mais ne voit aucune raison de modifier l’orientation de sa politique monétaire. Alors que certains investisseurs avaient espéré un ton un peu plus accommodant de l’institution européenne à cause des statistiques récentes traduisant la décélération de la croissance, la BCE a maintenu le cap jeudi, ce qui a provoqué une très légère tension des taux d’intérêt et une faible hausse de l’euro, des mouvements de peu d’ampleur qui ont vite été résorbés.