La BCE sommée de justifier son programme anti-crise

Les citoyens allemands qui avaient porté plainte auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe contre le plan d’achats d’obligations lancé en 2015 par la Banque centrale européenne (BCE) au motif qu’elle outrepassait son mandat, ne sont pas encore en mesure de crier totalement victoire. Il reste qu’ils réussissent malgré tout à faire naître de l’incertitude sur les actions décidées par la BCE et la viabilité de la zone euro.

Reflets de cette situation, l’euro a cédé du terrain (-0,6% à 1,084 dollar) sur les marchés des changes ce mardi et le rendement de la dette à 10 ans émise par l’Italie, un des pays de la zone euro les plus fragilisés sur le plan financier par la pandémie de coronavirus, s’est raffermi (+0,10% à 1,86%).