La BCE va bien ressortir le bazooka en septembre

Crédibilité. Tel est en substance le message qui se dégage après la lecture du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne. L'institution monétaire craint en effet que les investisseurs n'aient plus confiance dans ses capacités à atteindre son objectif d'inflation (c'est-à-dire proche de mais inférieur à 2%). Selon les membres du Conseil des gouverneurs, la tendance baissière dans les attentes d'inflation est donc un sujet de préoccupation .

Il faut "trouver un juste équilibre entre, d'une part, donner des signaux indûment négatifs à propos de l'économie et, d'autre part, contrer de manière effective l'inquiétude de certains observateurs selon laquelle le Conseil des gouverneurs ne disposait pas des instruments nécessaires pour assurer la convergence de l'inflation vers son objectif à moyen terme", est-il écrit dans les "minutes" de sa réunion des 24 et 25 juillet.

Une combinaison d'instruments

Et pour ce faire, la BCE est prête à mettre le paquet. "L'expérience a montré qu'un paquet - tel que l'association de baisses de taux et d'achats d'actifs - était plus efficace qu'une série de mesures ponctuelles". L'éventualité d'un nouveau programme d'assouplissement quantitatif (QE) - espéré par certains investisseurs - se confirme, même si l'on n'en connait pas encore le montant exact.