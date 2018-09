La BCE va-t-elle revoir ses prévisions?

Lors de sa dernière réunion du 26 juillet, Mario Draghi, le président de la BCE, avait indiqué que l'institution toucherait à ses taux d'intérêt "au plus tôt d'ici la fin de l'été 2019". Est-ce à dire que ce sera en août de l'année prochaine, ou seulement en septembre, voire plus tard encore? On peut penser que lors de la conférence qui aura lieu après la réunion, Draghi sera prié d'être un peu plus explicite sur ce point.

Le risque italien, les tensions commerciales, les incertitudes sur le Brexit et le tassement de l'activité en zone euro devraient pousser la BCE à garder un ton relativement accommodant. "Et avec une BCE de ce ton-là, nous ne nous attendons pas à un communiqué susceptible de faire monter l'euro à court terme", entrevoient les stratèges d'UBS.



La BCE présentera de nouvelles prévisions à l'horizon 2020. "De légères révisions à la baisse sont possibles, mais la dynamique de croissance se stabilise à un niveau décent et les salaires s'accélèrent", affirme Marco Valli, économiste chez Unicredit. "De quoi convaincre la BCE qu'elle finira par atteindre son objectif d'inflation proche de 2%". Elle a été de 2% le mois passé. Toutefois, l'inflation de base, celle corrigée des éléments les plus instables et qui est l'indicateur principalement surveillé par la BCE, avait reculé d'un dixième de point en août, pour revenir à 1,2%.