La Banque d'Angleterre dégaine 100 milliards de plus à son programme de relance

Elle amplifie de la sorte son soutien à l'économie du Royaume-Uni qui a plongé de 25% en mars et en avril en raison de la crise du coronavirus. Le montant de ce programme d’assouplissement quantitatif (QE) passe de 645 milliards de GBP à 745 milliards.

La plupart des économistes et des analystes sondés par Reuters prévoyaient une telle décision. Seuls ceux de la banque ING et de Nomura, entre autres, attendaient davantage. Ils misaient sur un montant de 150 milliards de GBP.

Taux directeur toujours positif

En ce qui concerne le taux directeur, il reste fixé à son plus bas historique adopté en mars dernier , lorsqu’il avait été abaissé de 0,75% à 0,1%. Cette décision a été votée à l’unanimité.

Réaction des marchés

En baisse dans la matinée, la livre sterling a quelque peu réduit ses pertes face à l’euro et au dollar à l’annonce des décisions de la BoE. Vers 14h, elle reculait de 0,17% à 1,1147 euro et de 0,09% face au dollar, à 1,2540. Depuis le début de cette année, la livre accuse une baisse de 5,7% contre l’euro et de 5,4% contre le billet vert.