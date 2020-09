La Banque d'Angleterre envisage des taux négatifs

Cette fois-ci, le comité de politique monétaire, organe décisionnel de la BoE, a cherché à savoir "comment un taux directeur négatif pourrait être mis en oeuvre effectivement , si les perspectives d'inflation et de production le justifiaient à un moment", peut-on lire dans les minutes de la réunion des banquiers centraux britanniques. À cet effet, "la Banque d'Angleterre et l'Autorité de régulation prudentielle commenceront à engager des discussions structurées sur les questions opérationnelles au quatrième trimestre 2020", précise encore ce compte rendu.

"Perspectives exceptionnellement incertaines"

Ces mesures, adoptées à l'unanimité des membres du comité de politique monétaire, sont censées "aider à soutenir la croissance et l'emploi", précise la banque centrale. Et pour cause, "les perspectives pour l'économie restent exceptionnellement incertaines", ajoute-t-elle, même si les statistiques économiques les plus récentes sont meilleures que ce qu'elle avait prévu le mois dernier.