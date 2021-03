La Banque d'Angleterre laisse sa politique inchangée

L'institution a justifié la poursuite de son soutien à l'économie du pays par des prévisions économiques incertaines . Celles-ci "continuent de dépendre de l'évolution de la pandémie , des mesures prises pour protéger la santé publique et de la manière dont les ménages, les entreprises et les marchés financiers répondent à ces développements" a indiqué un communiqué de la BoE.

Le comité de politique monétaire de la BoE a aussi choisi de ne pas réagir face à la hausse du rendement des obligations britanniques , en déclarant que les conditions de financement n'ont pas beaucoup changé depuis le mois dernier. Lundi dernier, le gouverneur de la banque d'Angleterre, Andrew Bailey, avait indiqué que la hausse des taux obligataires reste "cohérente" avec le changement de perspective économique. Car depuis quelques semaines, la Grande-Bretagne entrevoit le bout du tunnel grâce à un plan de relance dévoilé ce mois-ci par le chancelier de l'Échiquier, Rishi Sunak, et le calendrier de déconfinement annoncé par le Premier ministre Boris Johnson, qui prévoit une levée de la plupart des mesures de restrictions d'ici juin. La BoE a constaté que le nombre d'hospitalisations et d'infections au Covid-19 a diminué, et que la campagne de vaccination se poursuit.

Le taux de l'obligation britannique à dix ans a grimpé à un plus haut d'un an à 0,905% ce jeudi, parallèlement aux autres rendements européens dans le sillage du taux américain à dix ans au lendemain de la réunion de la Réserve Fédérale américaine. Du côté des devises, la livre sterling a reculé légèrement face au dollar après les remarques de la BoE, et a cédé une partie de ses gains face à l'euro. "La BoE a décidé de repousser légèrement les attentes du marché d'une normalisation antérieure", a souligné Simon Harvey, analyste du marché des changes chez Monex Europe.