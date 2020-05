La Banque d'Angleterre laisse ses taux inchangés

La BoE a maintenu son taux directeur inchangé à 0,1%. La livre sterling s'est appréciée face à l'euro et au dollar après l'annonce de cette décision.

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé sa politique monétaire inchangée ce jeudi tout en se disant prête à augmenter son soutien à l'économie britannique, confrontée à l'une de ses pires crises. La BoE a maintenu son taux directeur à 0,1%, comme attendu par la totalité des économistes et analystes interrogés par Reuters avant la réunion. Sur le marché des changes, la livre sterling s'est appréciée face à l'euro et au dollar.