La Banque du Canada anticipe un dollar canadien numérique...

" La pandémie pourrait nous faire prendre une décision plus vite que prévu ", a déclaré le 11 février dernier le vice-gouverneur de la BDC, Timothy Lane. Selon ce dernier, sur les deux tiers des entreprises acceptant les paiements sur internet, la moitié ont commencé depuis la pandémie. Depuis cette dernière, les paiements débits Interac (paiements électroniques) ont augmenté de 64 %.

En 2009, la moitié des paiements au Canada s'effectuaient en liquide. Les billets ne représentent plus aujourd'hui que 22 % des transactions. C'est là l'inquiétude de la BDC. Tim Lane craint que son pays ne parvienne à un point de basculement, où les billets ne seraient plus utilisés que marginalement par les Canadiens. Et les cryptomonnaies? Le vice-gouverneur les a écartées: "Ce sont des modes de paiement vraiment imparfaits, sauf pour les activités illégales comme le blanchiment d’argent."