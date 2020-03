"La Belgique à la pointe dans le domaine des investissements durables"

Avec 410 produits financiers labellisés durables et 50 milliards d'euros gérés, la Belgique est le pays européen qui propose le plus large éventail de produits dans ce secteur, selon Febelfin.

Selon Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, avec 410 produits financiers labellisés durables, la Belgique est le pays de l'Union européenne qui propose le plus large éventail de produits dans ce secteur.

60 acteurs Lancé en novembre 2019 et soutenu par Febelfin, le label Towards Sustainability regroupe plus de 60 gestionnaires de fortune, banques et compagnies d'assurance.

Si, au total, plus de 175 milliards d'euros sont gérés conformément à la norme de qualité Towards Sustainability au niveau international, 50 milliards le sont sur le marché belge, souligne Febelfin.

La liste des nouveaux produits labellisés Towards Sustainability, label belge pour les produits financiers durables et socialement responsables, est disponible sur le site www.towardssustainability.be.

Un label de haute qualité

Regroupant plus de 60 gestionnaires de fortune, banques et compagnies d'assurance, le label Towards Sustainability, lancé en novembre 2019 et soutenu par Febelfin, couvre désormais la majorité du marché financier belge. Le label obtient un bon score, non seulement sur le plan quantitatif mais aussi sur le plan qualitatif.

Le label Towards Sustainability apporte aux investisseurs une lisibilité dans cette pléthore de fonds durables. Olivier Marquet Président de l'agence de labellisation CLA

Si l'on se réfère au portail français de la finance durable Novethic, il est le plus important en termes d'actifs sous gestion. Une étude du même Novethic situe Towards Sustainability au niveau le plus rigoureux du classement des labels financiers durables européens.

Plus de lisibilité

La clarté pour l'investisseur individuel reste l'un des principaux moteurs du label. Lorsqu'un produit financier porte le label Towards Sustainability, l'investisseur peut être certain qu'il répond à un certain nombre de critères minimaux de durabilité bien définis.

Pour Olivier Marquet, président de l'agence de labellisation CLA qui contrôle Towards Sustainability, "le label Towards Sustainability apporte aux investisseurs une lisibilité dans cette pléthore de fonds durables". "Nous pouvons déjà constater qu'il fait progresser le marché vers plus de durabilité. De plus, le label est évolutif: alors qu'il est en soi déjà exigeant, il sera encore affiné dans l'avenir, notamment après consultation d'un panel consultatif multipartite au cours du second semestre de cette année", explique-t-il encore.

Des acteurs belges et européens

Il convient de noter que les produits autorisés à porter le label Towards Sustainability ne sont vraiment pas une exclusivité belge. Environ 25% de ceux-ci sont proposés par des acteurs belges. Les autres produits proviennent d'acteurs d'autres pays de l'UE.