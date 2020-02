La Bourse a affecté la taxe sur les comptes-titres

Les recettes de la taxe sur les comptes-titres prélevée à la source fin 2019 sont en baisse de 5%. En cause, la baisse boursière du dernier trimestre 2018. En tout, la taxe aura rapporté un demi-milliard.

La cause de cette baisse? La Bourse! Pour appliquer la taxe, il fallait estimer la valeur moyenne des comptes-titres à quatre dates-clés, à savoir fin décembre, fin mars, fin juin et fin septembre. Or, au quatrième trimestre 2018, les indices boursiers, en Europe comme en Belgique, avaient chuté de 12%. De quoi affecter la valeur moyenne des portefeuilles des investisseurs pour la deuxième année d'application de la taxe.