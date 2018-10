La Bourse de Milan retrouve un semblant de calme

La hausse des rendements obligataires pèse encore sur les marchés. En Europe, l'Italie était au centre de l'attention des investisseurs, mais la Bourse de Milan a limité ses pertes en regard à celles subies par Paris et Francfort.

En Europe par contre, le rouge a franchement dominé. La faute à l’Italie qui concocte un budget trop dispendieux? Mais pourquoi dès lors l’indice MIB de la Bourse de Milan n’a cédé que 1,7% sur la semaine? A Paris et à Francfort, les principaux indices ont cédé 2,5% et plus.