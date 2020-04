La Chine n'imitera pas la Fed

Les investisseurs ne semblent pas de cet avis, pariant sur le fait que la Banque populaire de Chine (BPC) devrait renforcer sa politique de soutien monétaire. Ces attentes ont porté les actifs chinois ces derniers jours. Elles sont par exemple à l'origine d'un rallye sur les obligations souveraines chinoises. Le rendement de l'obligation à 10 ans est en effet tombé au plus bas depuis 2002. Quant à l'indice boursier CSI 300 des grandes capitalisations boursières chinoises, il a atteint mardi un plus haut de plus de trois semaines et le yuan a signé sa meilleure progression en plus de deux semaines.