La FSMA a reçu plus de 2.000 notifications de consommateurs, principalement pour fraudes

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a communiqué son bilan pour l'année 2019. Elle a reçu 2.456 notifications de la part des consommateurs, soit 19% de plus qu'en 2018. Comme les années précédentes, ces notifications concernent majoritairement les fraudes et les offres illicites de produits et de services financiers. En 2019, 1.227 notifications portaient donc sur des fraudes (+23% par rapport à l'année précédente), dont 348 sur des systèmes pyramidaux et 295 sur des plateformes frauduleuses de trading, et sur des offres illicites, notamment dans les cryptommonaies.