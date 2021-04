La Fed acte l'embellie mais maintient le cap

La banque centrale des États-Unis n'a pas modifié sa politique monétaire. Elle observe une amélioration de l'économie. Son président commente cette décision.

Les taux d'intérêt américains restent figés. La Réserve fédérale (Fed) a annoncé, ce mercredi, le maintien de son principal taux directeur dans une fourchette allant de 0 à 0,25%. La banque centrale des États-Unis ne modifie pas non plus son programme d'achats d'actifs, qui prévoit l'acquisition, chaque mois, d'obligations du Trésor US à hauteur de 80 milliards de dollars et de titres liés à des prêts à concurrence de 40 milliards de dollars. Ces achats font pression sur les taux à long terme.

0% Taux directeur US Le taux d'intérêt des fonds fédéraux, principal taux directeur des États-Unis, reste inchangé, entre 0 et 0,25%.

Ce statu quo de la politique monétaire de la Fed était largement attendu par les économistes. Dans son communiqué, le FOMC (Federal open market committee), le comité de politique monétaire de la Fed, constate une amélioration de la situation économique aux États-Unis. "En présence de progrès dans la vaccination et d'un fort soutien des politiques (budgétaires et monétaires, ndlr), les indicateurs de l'activité économique et de l'emploi se sont renforcés", constatent les banquiers centraux américains.

La Réserve fédérale semble minimiser l'importance de la récente accélération de la hausse des prix à la consommation. "L'inflation a augmenté, reflétant largement des facteurs transitoires", indique l'institution monétaire.

Pas de réaction en bourse

Sur les marchés, après avoir provoqué un peu de volatilité au moment de sa publication, la décision de la Fed laisse les investisseurs de marbre. Les indices actions américains, les taux d'intérêt des obligations gouvernementales des États-Unis et le cours de change entre l'euro et le dollar sont pratiquement au même niveau qu'avant l'annonce de la décision.

"La crise sanitaire en cours continue à peser sur l'économie, et les risques pour les perspectives économiques persistent." Le comité de politique monétaire de la Fed

Et pour cause: le communiqué de la banque centrale américaine comporte extrêmement peu de modifications par rapport à celui qui avait été publié à l'issue de sa réunion des 16 et 17 mars. La Fed conserve le même ton, favorable à une politique monétaire particulièrement accommodante. Elle indique notamment que "la crise sanitaire en cours continue à peser sur l'économie, et les risques pour les perspectives économiques demeurent".

Jerome Powell, le président de la Fed, vient de débuter sa traditionnelle conférence de presse pour commenter la décision du jour. Malgré l'embellie économique, la reprise "reste inégale et est loin d'être complète", martèle-t-il. Concernant l'inflation, il estime qu'elle "devrait continuer à augmenter davantage avant de se modérer".

Dans les prochains mois, la Fed se prononcera à nouveau sur la politique monétaire à la mi-juin puis fin juillet. Mais certains observateurs ont déjà le regard tourné vers le symposium des banquiers centraux qui se tiendra à Jackson Hole à la fin du mois d'août. Historiquement, les patrons de la Fed y ont souvent annoncé des changements d'orientation de la politique monétaire. Powell utilisera-t-il à nouveau cet événement médiatisé pour annoncer un premier tour de vis monétaire?