La Fed annoncera-t-elle la fin de la réduction de son bilan?

Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale a entamé ce mardi sa deuxième réunion de l’année. Sa décision et ses anticipations doivent être annoncées via un communiqué mercredi à 19h (heure belge). Une demi-heure plus tard, le président de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole pour une conférence de presse. Les principales attentes des investisseurs à l’égard de cette intervention de la Banque centrale américaine résident dans ses prévisions économiques et dans sa stratégie de réduction de la taille de son bilan.