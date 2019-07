La Fed baisse ses taux d'un quart de point

Mais la Fed juge qu'une poursuite de la croissance et une inflation proche de son objectif de 2% "sont les issues les plus probables", même si "des incertitudes au sujet de ces perspectives subsistent".

Mais la Réserve fédérale se donne aussi toute latitude pour évaluer la nécessité d'une autre baisse de taux , en précisant qu'elle tiendra compte, à cet égard, des conditions du marché du travail, des pressions inflationnistes et des attentes en matière d'inflation, ainsi que que des évolutions financières et internationales.

La banque centrale américaine a également annoncé qu'elle mettrait un terme à la réduction de son bilan en août , deux mois plus tôt qu'annoncé précédemment. Pour rappel, actuellement, la Fed réduit progressivement ses réinvestissements lors de l'arrivée à échéance des obligations qu'elle détient à la suite de ses achats d'actifs durant la crise financière. En évitant de réinvestir, elle réduit son bilan et exerce une pression à la hausse sur les taux des obligations. Ce mécanisme prendra donc fin en août.

Deux des membres de la Fed ont émis des opinions dissidentes face à la décision de leurs collègues de réduire les taux directeurs américains. Eric Rosengren, président de la Fed de Boston, et Esther George, présidente de la Fed de Kansas City, ont voté en faveur d'un maintien des taux inchangés, ce qui pourrait signifier qu'une autre baisse de taux cette année sera plus compliquée à décider. Lors de la précédente réunion, un seul banquier central avait émis une opinion contraire.

Les intervenants des marchés financiers attendaient impatiemment cette annonce de la banque centrale américaine. Peu après la publication de la décision sur les taux, le Dow Jones et le Nasdaq sont passés en territoire négatif avant de tenter un rebond, dans un marché soudainement très volatil. Sur le marché des changes, le dollar, qui fluctuait peu face à l'euro , est à présent en hausse et il limite son recul face à la livre sterling . Sur le marché obligataire, on assiste à un mouvement paradoxal: le taux américain à dix ans se détend, tandis que le taux à deux ans monte.