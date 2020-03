La Fed baisse ses taux

A la surprise générale et sur fond d'appels pressants de Donald Trump, la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé ce mardi de baisser ses taux de 0,5 point de pourcentage , une décision destinée à contrecarrer les "risques" que le coronavirus fait peser sur l'économie.

"A la lumière de ces risques", la Fed "décide aujourd'hui d'abaisser ses taux d'un demi-point de pourcentage", selon un communiqué surprise publié ce mardi , juste après une réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G7, dont aucune annonce concrète n'était sortie mais qui promettait une action concertée. Les taux de la Fed se situent désormais dans une fourchette comprise entre 1% et 1,25%.

Le taux à 10 ans sur la dette des Etats-Unis, qui avait chuté juste après la diffusion du document, se redressait nettement et évoluait à 1,145%. De leur côté, les Bourses européennes ont bondi, Paris et Francfort prenant plus de 3%. La Bourse de Bruxelles prenait 2% .