La Fed cherche à prolonger l'expansion économique des Etats-Unis

Voilà que les politiques monétaires des principales banques centrales du monde convergent à nouveau. En ayant réduit son taux directeur de 25 points de base dans la fourchette de 2%-2,25% mercredi soir, la Réserve fédérale américaine (Fed) rejoint ainsi la Banque centrale européenne et celle du Japon dans l’assouplissement des conditions du crédit. Avec une différence de taille toutefois: le geste posé par la Fed doit être considéré, selon les propos tenus par Jerome Powell en personne, le président de la Fed, lors de la conférence de presse comme un "ajustement monétaire de milieu de cycle" .

De quoi Wall Street a vraiment peur?

Cette formule n’implique pas qu’il y ait des réductions de taux prononcées en vue. La réaction à chaud à cette perspective des investisseurs à Wall Street était la déception. Etait-elle justifiée? On peut le considérer. Mais on peut également penser que les investisseurs ont fait part de leur désabusement pour un autre motif. Rappelons-nous.

Au lendemain de la décision de la Fed, l’euro est tombé à un plus bas depuis mai 2017. À 1,106 dollar.

La Fed avait amorcé la "normalisation" de sa politique monétaire en décembre 2015. Depuis, à chaque fois qu’elle annonçait une hausse de son taux directeur, Wall Street accusait le coup. À tort ou à raison. Plutôt à tort, comme en témoigne l’ascension de 50% de l’indice Dow Jones entre la fin de l’année 2015 et ce jour.

La Fed a cherché ces dernières années à éviter une surchauffe de l’économie alors en grande forme, qui aurait alimenté une inflation incontrôlable. L’économie américaine se portant bien, il n’y avait pas grand-chose à craindre pour les bénéfices des sociétés qui, comme on le sait, comptent parmi les éléments principaux dans l’orientation des cours des actions à la Bourse de New York.

Mais aujourd’hui, le décor a changé. L’économie américaine approche de la fin d’un cycle favorable. Certes, la consommation des ménages se porte encore bien et le chômage reste collé à ses plus bas niveaux de ces 50 dernières années. Mais, comme le souligne la Fed, l’investissement des entreprises est terne et les mesures de compensation de l’inflation restent basses. La Fed craint que la faiblesse de la conjoncture mondiale alimentée par les interminables tensions commerciales – sans nommer Donald Trump, le principal responsable de ces tensions –, ne finisse par contaminer celle des Etats-Unis déjà moins vigoureuse qu’il y a quelques années.