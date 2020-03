La Fed confirme la gravité de la crise du coronavirus

Le taux des fonds fédéraux américains passe ainsi dans une fourchette comprise entre 1 et 1,25%, au lieu de 1,50 à 1,75% auparavant. Une diminution de ces taux de référence est censée encourager les entreprises et les ménages américains à investir et à consommer davantage, parce qu'elle tend à rendre l'épargne moins attrayante et les emprunts plus intéressants.