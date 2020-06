La Fed devrait actionner le pilotage automatique

Selon ces derniers, les taux d'intérêt directeurs de la Fed resteront au plancher, c'est-à-dire dans la fourchette actuelle allant de 0% à 0,25%, jusqu'à la fin de 2022. Les programmes d'achats d'actifs et de prêts aux entreprises et aux collectivités ne devraient pas non plus être modifiés. La Fed a d'ailleurs déjà élargi, lundi soir, son programme de prêts aux entreprises pour y inclure davantage de PME afin de mieux accompagner la reprise de l'économie après la crise sanitaire.