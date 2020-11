La Fed devrait opter pour la plus grande prudence

Or, celle-ci n'est pas terrible. La reprise économique qui a suivi la première phase de la crise sanitaire a ralenti au cours des dernières semaines. Et plusieurs membres de la Fed ont laissé entendre qu'il faudrait probablement plus de soutien monétaire à l'avenir. Des analystes pensent que la Fed pourrait commencer à acheter des obligations à plus long terme, pour faire pression sur les taux longs qui ont légèrement augmenté ces derniers mois.

Mais si la Fed est disposée à fournir autant de liquidités que nécessaire, ce dont l'économie a surtout besoin en ce moment, c'est un soutien budgétaire du gouvernement, a souligné Jerome Powell , le président de l'institution basée à Washington. Le mois dernier, le patron de la Fed avait aussi averti que la reprise économique était loin d'être achevée et que le rebond en cours pouvait encore laisser la place à une spirale baissière si le coronavirus n'était pas freiné et si le stimulus budgétaire s'avérait insuffisant pour soutenir la reprise.

Soutien budgétaire

La banque centrale américaine ne publiera pas de nouvelles prévisions économiques lors de cette réunion: il faudra attendre l'issue de sa session des 15 et 16 décembre pour connaître ses nouvelles projections de croissance et d'inflation. Tous les regards se tourneront donc vers le communiqué du comité de politique monétaire, qui sera publié ce jeudi à 20h, et bien sûr vers le président Jerome Powell qui doit donner une conférence de presse une demi-heure plus tard. Ce dernier, qui avait été nommé à la tête de la Fed par Donald Trump il y a trois ans, mais qui a depuis été vivement critiqué par le président républicain, tâchera vraisemblablement d'éviter tout commentaire sur les développements consécutifs au scrutin.