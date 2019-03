La Fed douche l'optimisme des investisseurs

Le Stoxx 600 a lâché 1,33% d’un vendredi à l’autre. Les secteurs les plus défensifs ont offert une performance positive, alors que les banques et les assurances ont signé les pires replis. Les investisseurs ont dû digérer des statistiques inquiétantes en Europe et une Réserve fédérale américaine toujours accommodante. La banque centrale a drastiquement changé de cap en renonçant à relever les taux d’intérêt cette année, dans la perspective d’un ralentissement plus marqué de la croissance aux Etats-Unis et d’une inflation toujours plus contenue, ce qui a fait chuter le dollar. Son annonce mercredi a pris les marchés par surprise. La Fed indiquait il y a à peine trois mois qu’elle remonterait encore deux fois ses taux d’intérêt cette année. "C’est peut-être le plus gros rétropédalage de l’histoire de la Fed. C’est un mouvement très violent; il se peut que cela soit la goutte d’eau qui fasse déborder le vase dans le sens où cela devient inquiétant", indique Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille pour Mirabaud France.