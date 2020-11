La Fed laisse sa politique monétaire inchangée

"L'activité économique et l'emploi ont continué à se redresser mais restent bien en dessous de leurs niveaux du début de l'année", indique le texte des banquiers centraux américains, qui se sont prononcés, cette fois, à l'unanimité, alors que deux d'entre eux avaient émis des opinions dissidentes il y a un mois et demi. "Les conditions financières sont globalement restées accommodantes, reflétant en partie les mesures de soutien à l'économie et l'apport de crédits aux ménages et aux entreprises américaines", ajoute le communiqué.