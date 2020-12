La Fed maintient ses achats d'obligations

La Réserve fédérale américaine a annoncé maintenir ses rachats d'obligations et a maintenu ses taux d'intérêt inchangés.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a déclaré qu'elle continuerait à soutenir l'économie grâce à une relance monétaire massive jusqu'à ce qu'elle constate "de nouveaux progrès substantiels" en matière d'emploi et d'inflation. Lors de sa dernière réunion d'une année tumultueuse, le comité de politique monétaire mené par le président Jerome Powell a voté pour maintenir les achats d'obligations mensuels d'au moins 120 milliards de dollars , selon un communiqué publié mercredi.

"L'activité économique et l'emploi ont continué de se redresser mais restent bien en deçà de leurs niveaux du début de l'année."

Les gouverneurs de la Fed n'ont apporté aucun changement à la composition des achats d'actifs, refusant de les réorienter vers des échéances à plus long terme. "La Réserve fédérale continuera d'augmenter ses avoirs en titres du Trésor d'au moins 80 milliards de dollars par mois et en titres adossés à des hypothèques d'agence d'au moins 40 milliards de dollars par mois jusqu'à ce que de nouveaux progrès substantiels aient été accomplis vers les objectifs maximaux d'emploi et de stabilité des prix du Comité" a indiqué déclaré le comité de politique monétaire (FOMC).