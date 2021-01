La Fed maintient ses taux et ses achats d'actifs

La Fed confirme aussi sa "forward guidance" (indication pour l'avenir). Elle prévoit ainsi de maintenir ses taux directeurs au niveau actuel "jusqu'à ce que les conditions du marché du travail aient atteint des niveaux conformes aux estimations de plein emploi et jusqu'à ce que l'inflation ait grimpé à 2% et soit partie pour dépasser modérément 2% pour un certain temps". Elle s'engage aussi à continuer à acquérir des actifs à hauteur d'au moins 120 milliards de dollar "jusqu'à ce que de nouveaux progrès substantiels aient été accomplis vers les objectifs maximaux d'emploi et de stabilité des prix du comité" de politique monétaire.