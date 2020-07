La Fed maintient ses taux inchangés

La banque centrale américaine a laissé son taux directeur proche de 0%. Tous les regards sont tournés vers la conférence donnée par son président Jerome Powell.

Comme prévu, la Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pas touché à son principal taux directeur. Lequel évolue dans une fourchette cible de 0% à 0,25% depuis le 15 mars dernier pour atténuer le choc économique lié à la pandémie du Covid-19. "La Fed prévoit de maintenir cette fourchette jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'économie a résisté aux événements récents et est en bonne voie d'atteindre ses objectifs d'emploi et de stabilité des prix", explique la banque centrale dans son communiqué .

Tous les intervenants de marché attendent surtout l a conférence de presse que doit donner Jerome Powell, le président de la Fed, à partir de 20h30 (heures belges). "Dans les coulisses, il y aura des discussions intenses sur la meilleure façon de fournir des indications explicites sur l'évolution des taux et des programmes d'achats d'actifs. Attendez-vous à ce que Jerome Powell soit interrogé davantage à ce sujet", préviennent Andrew Husby, Eliza Winger et Yelena Shulyatyeva de Bloomberg Economics.

Un contexte difficile

Cette réunion de la Fed est d'autant plus importante que l'on connaîtra ce jeudi l'ampleur de l'impact du Covid-19 au deuxième trimestre. Selon les données compilées par Bloomberg, les analystes s'attendent en moyenne à ce que le produit intérieur brut (PIB) américain ait chuté de 34,8% entre avril et juin .

"Depuis la dernière réunion [de la Fed début juin, NDLR], la situation sanitaire s'est aggravée et est peut-être devenue encore plus incertaine"

"Depuis la dernière réunion [de la Fed début juin, NDLR], la situation sanitaire s'est aggravée et est peut-être devenue encore plus incertaine", ajoute de son côté Dan North, économiste principal chez Euler Hermes North America. Près de 150.000 Américains sont morts depuis le début de la crise, avec plus de 1.000 décès quotidiens recensés ces derniers jours.