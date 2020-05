La Fed rejette encore l'idée de taux négatifs

Faut-il relancer la machine économique à tout prix? Outre-Atlantique, le débat sur de nouvelles mesures de soutien fiscales et monétaires prend de plus en plus d’ampleur alors que l’économie américaine pourrait connaître une "période prolongée" de croissance faible, selon les dires de Jerome Powell. Le président de la Réserve fédérale (Fed) a averti ce mercredi que "la reprise pourrait avoir besoin de temps pour trouver sa dynamique" et qu’elle sera soumise aux progrès de la lutte contre le Covid-19.