La Fed relève fortement ses prévisions économiques

La Réserve fédérale américaine a envoyé un messag e optimiste pour la croissance économique du pays. Elle a revu à 6,5% ses prévisions pour la croissance cette année, contre 4,5% en décembre, et à 4,5% le taux de chômage contre 5% en décembre, pour tenir compte du plan de relance de 1.900 milliards de dollars du gouvernement américain. Elle a aussi prévu que l'inflation pourrait atteindre 2,6% cette année, avant de retomber sous 2% en 2022. "L'inflation reste sous notre objectif de 2% à long terme" a déclaré Jerome Powell, le président de l'institution lors d'une conférence de presse. " Des effets transitoires, uniques, vont provoquer une inflation plus forte à court terme "a-t-il ajouté.

"La déclaration de la Fed aujourd'hui était plus optimiste que certains ne l'avaient prévu , elle a relevé ses perspectives à la fois pour la croissance économique et le marché du travail. L’opinion du marché sur cette déclaration est qu’elle était assez optimiste", a souligné David Carter, directeur des investissements chez Lenox Wealth Advisors à New York.

Une position attentiste

Jerome Powell a souligné la position attentiste de la Fed. La banque centrale n'a annoncé aucune modification de sa politique monétaire ce mercredi, en maintenant son taux directeur à 0,25% et ses rachats d'actifs à hauteur de 80 milliards de dollars par mois. "Nous attendons que le marché de l'emploi se rapproche du plein emploi et que l'inflation se rapproche de notre objectif à long terme" a répété Jerome Powell. "L'évolution du virus reste clé. Les cas de contaminations diminuent et la campagne de vaccination avance, mais le Covid-19 reste présent" indique-t-il. "Les secteurs des services, comme les transports et l'hôtellerie, restent touchés par les mesures de restriction" ajoute-t-il.