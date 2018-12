La Fed relève ses taux d'intérêt, comme prévu

La banque centrale table désormais sur une hausse du Produit intérieur brut (PIB) américain de 3% cette année et de 2,3% l'an prochain contre respectivement 3,1% et 2,5% lors de ses projections publiées en septembre. S'agissant de l'inflation, elle l'anticipe à 1,9% pour 2018 comme 2019, contre 2,1% et 2% annoncés précédemment, a détaillé le Comité de politique monétaire (FOMC) dans un communiqué.