La Fed s'apprête à encore baisser les taux

La quasi-totalité des acteurs sur les marchés le pensent, si l'on en croit l'évolution des produits à terme, mais certains économistes doutent de la nécessité de cet "ajustement" et le Comité monétaire (FOMC) reste très divisé.

Cette réunion monétaire de deux jours devrait déboucher sur une nouvelle baisse d'un quart de point de pourcent (0,25%) des taux directeurs ce qui les feraient tomber entre 1,5% et 1,75% .

"Ils n'ont rien fait pour décourager les marchés" qui misent depuis des semaines sur un nouveau repli des taux, note Joseph Gagnon, du Peterson Institute for International Economics (PIIE).

"Regardez nos concurrents dans le monde, l'Allemagne et d'autres REMUNERENT les emprunts d'argent", a dit le président dans un tweet. La Fed "manque à ses devoirs si elle ne baisse pas les taux et même, idéalement, si elle ne stimule pas" l'économie.

L'hôte de la Maison Blanche n'avait pas tweeté depuis deux semaines sur la Fed, un de ses boucs émissaires favoris alors que la croissance ralentit et qu'il entre en campagne pour sa réélection. Il l'a traitée par le passé de "pathétique" et d'"incompétente".

Après 3,1% en rythme annuel au 1er trimestre, 2% au deuxième, la croissance de l'économie américaine faiblit et pourrait tomber en-dessous de 1,5% au troisième trimestre, selon des analystes, notamment à cause du ralentissement mondial et des tensions commerciales qui pèsent surtout sur le secteur manufacturier. Mais sur l'ensemble de 2019, pour cette 11e année consécutive d'expansion, la croissance devrait rester décente à 2,2%.