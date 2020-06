La Fed table sur une chute du PIB de 6,5% cette année

Le produit intérieur brut des Etats-Unis va reculer cette année de 6,5% sous l'effet de la pandémie de Covid-19 mais l'économie américaine devrait rebondir de 5% l'an prochain, selon les nouvelles estimations de la Réserve Fédérale américaine (Fed). L'institution, qui table en outre sur un taux de chômage de 9,3% en 2020 et de 6,5% en 2021, a par ailleurs laissé ses taux d'intérêt inchangés, dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25%. Elle escompte maintenir ce niveau tant que l'économie ne s'est pas relevée de la crise. L'institution précise qu'elle continuera à utiliser ses outils et "agira comme il convient pour soutenir l'économie".

"Pour soutenir les flux de crédit vers les ménages et les entreprises, la Réserve fédérale augmentera au cours des prochains mois ses avoirs en titres du Trésor et en titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et commerciales au moins au rythme actuel afin de maintenir le bon fonctionnement du marché, favorisant ainsi une transmission efficace. de la politique monétaire à des conditions financières plus larges ", a déclaré le Federal Open Market Committee dans un communiqué mercredi après une réunion de politique de deux jours.