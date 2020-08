La Fed tolère désormais une inflation plus élevée

Le président de la Fed, Jerome Powell, a dévoilé, dans un discours prononcé lors du symposium virtuel de l'institution ce jeudi, la refonte la plus ambitieuse du cadre de définition des politiques de la Banque centrale depuis son approbation pour la première fois en 2012. Celle-ci cherchera à atteindre une inflation de 2% en moyenne sur la durée, ce qui la conduira à compenser les périodes d'inflation inférieure à ce seuil par une hausse des prix plus soutenue "pendant un certain temps" et à assurer que l'emploi ne soit pas inférieur à son niveau maximal.