La Fed va-t-elle manquer à "ses devoirs", comme le craint Donald Trump?

C’est à se demander s’il ne regrette pas parfois de ne pas être à la tête de la banque centrale américaine plutôt que dans le bureau ovale de la présidence des Etats-Unis. Depuis de longs mois maintenant, et feignant d’admettre l’indépendance de la Réserve fédérale (Fed) par rapport au corps politique, Donald Trump se permet par tweets interposés de prodiguer des conseils à Jerome Powell, le président de la Fed. Le ton de plus en plus insistant utilisé ces dernières semaines par Donald Trump dans ses tweets trahit une certaine exaspération, voire de la colère, dans son chef. Qu’on se rappelle le fameux "bon sang, où ai-je donc été cherché ce gars", en faisant allusion à Jerome Powell.