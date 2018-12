"La France se range désormais aux côtés de l'Italie" (Colmant)

"Plus que jamais, durant les prochains mois, le risque restera politique en Europe", estime Bruno Colmant, Head of macro research chez Degroof Petercam.

Les spécialistes de Degroof Petercam ont à leur tour présenté leurs attentes pour l’année 2019. Hans Bevers, Chief economist, souligne s’attendre à une phase de ralentissement économique, notamment aux Etats-Unis, qui pourrait "pousser la Réserve Fédérale à mettre en pause sa normalisation après une dernière hausse en mars". En Europe, le climat restera volatil et lié à divers événements politiques à l’issue incertaine. Le niveau de croissance attendu (1,4%) pourrait encore être revu à la baisse. "Il est toutefois encore prématuré de parler de récession au vu des signaux économiques actuels. Mais même s’il devait y avoir une récession, ce ne sera pas un écroulement comme en 2008".

Gilets jaunes

Bruno Colmant , Head of macro research, souligne toutefois l’impact important que pourrait avoir la décision du président français Emmanuel Macron de céder aux demandes des gilets jaunes. "Avec un déficit budgétaire qui devrait dépasser les 3% durant les prochaines années, la France se range désormais aux côtés de l’Italie. Il faudra maintenant voir quel sera l’impact de cette décision sur le couple franco-allemand, et si cette décision sera suffisante pour entraîner l’Europe vers une relance plus keynésienne, ce qui ne serait pas une mauvaise chose dans un contexte de croissance faible. Plus que jamais, durant les prochains mois, le risque restera politique en Europe".

Au niveau de la stratégie d’investissement, Jérôme van der Bruggen, Head of investments & strategy private banking, souligne que la volatilité restera au menu des marchés financiers, avec une croissance bénéficiaire qui va ralentir, mais qui devrait rester assez uniforme dans l’ensemble des grandes régions (autour de 8-10%). "La pause dans la hausse des taux américains devrait entraîner une stabilisation pour le dollar et un climat plus favorable pour les marchés émergents". Il estime toutefois que les marchés européens resteront difficiles au vu des incertitudes politiques, avec une décote qui est toutefois jugée "historiquement excessive". Une exposition à l’or reste une alternative séduisante pour amortir les chocs et diversifier le risque des portefeuilles.

Value