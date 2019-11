La Loterie en Bourse? "Pas à l'ordre du jour", selon David Clarinval

Bruno Le Maire, ministre français de l'Economie et des Finance, Stéphane Pallez, PDG de la Française Des Jeux, et Stéphane Boujnah, directeur général et président du directoire d'Euronext, ont sonné la cloche pour célébrer l'introduction en Bourse de la Française Des Jeux.

L'IPO de la FDJ attire l'attention sur le secteur du jeu, où les cours de Bourse élevés et l'endettement incitent à la prudence. Le ministre Clarinval douche les espoirs d'une IPO de la Loterie belge.

L'entrée en bourse tonitruante de la Française des Jeux (FDJ), dont l'action a bondi de 16,41% en clôture sur Euronext Paris, a braqué les projecteurs sur le secteur des sociétés cotées actives dans les jeux de hasard et a relancé l'hypothèse d'une opération similaire en Belgique. Mais une entrée en bourse de la loterie nationale "n'est pas à l'ordre du jour", dit le ministre David Clarinval (MR).

Au cours des douze derniers mois, le secteur du jeu a dégagé une progression globale de 16% en bourse. Mais les performances sont très variées. Par exemple, l'action de l'américain Scientific Games s'est envolée de plus de 80% en un an, tandis que le titre de l'allemand Lotto24 a grimpé de 13%. D'autres actions ont baissé durant l'année écoulée, comme celle du grec Intralot, qui a perdu un tiers de sa valeur.

Prise de risque

Ces grands écarts résultent des profils très variés dans ce secteur. Des entreprises comme la FDJ ou Lotto24, qui proposent des jeux sous licence de l'Etat (français et allemand, respectivement) bénéficient de leur position monopolistique, tandis que d'autres acteurs spécialisés dans certains segments des jeux et paris se livrent une concurrence féroce.

Le secteur du jeu de hasard se heurte aussi à la forte pression réglementaire, sans compter le risque d'une fiscalité plus sévère. Certains segments s'en sortent mieux, comme celui des paris sportifs, soutenu par la croissance économique et les tendances démographiques (des personnes plus ouvertes aux jeux et paris arrivent à un âge où ils ont les moyens de jouer).

Mais l'endettement des sociétés des jeux et paris est plus élevé que la moyenne et leurs cours de bourse sont à des niveaux historiquement élevés, ce qui pose question sur leur valorisation. Y investir suppose donc une prise de risque qui s'apparente de plus en plus à... un pari.

Une IPO de la Loterie?

L'IPO (initial public offering) de la Française des Jeux a aussi relancé, en Belgique, la question de la possibilité de mettre en bourse (une partie de) la Loterie nationale. Ce jeudi, Vincent Van Dessel, le président de la Bourse de Bruxelles, s'est demandé si la privatisation de la FDJ ne pourrait pas être une "inspiration pour notre pays". "Pourquoi ne pas laisser le citoyen participer à la privatisation (partielle) d'entreprises qui ne doivent pas nécessairement être entre les mains de l'Etat?", s'est-il interrogé.