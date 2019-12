La Suède met fin à l'expérience des taux négatifs

La Banque de Suède a ramené à 0% son principal taux directeur. À l’été 2018, celui-ci était encore de -0,50%. Elle ne devrait pas le modifier en 2020. La Banque de Suède sera-t-elle imitée par d’autres banquiers centraux? Certains de ceux-ci s’étaient déjà prononcés sur le sujet plus tôt dans la semaine.

Le geste de cette institution monétaire surprend plutôt, alors que l’économie suédoise n’a pas pour autant retrouvé de la vigueur . Bien au contraire, elle a encore ralenti cette année. Touchée comme la plupart des autres économies en Europe par les tensions commerciales, l’activité dans le secteur industriel est à son plus bas niveau depuis 2012, et la confiance du monde des affaires reste sur une pente descendante.

Quant à l’inflation, elle reste confinée pour sa part juste sous l’objectif de 2% fixé par la Riksbank et devrait, selon ses propres estimations, le rester encore durant quelque temps encore. Ce qui semble toutefois satisfaire ses responsables monétaires.

Hausse des taux longs

Pour Charlotte de Montpellier, économiste auprès d’ING (Belgique), "la Riksbank peut bien avoir opté pour cette décision du fait que les éléments négatifs induits par sa politique monétaire de taux négatifs depuis 2015 supplantent les éléments favorables. Des taux négatifs affectent les épargnants, et écornent la rentabilité du secteur financier. Et s’ils représentent un point positif pour les emprunteurs, ils contribuent par contre à gonfler les prix des actifs et à accroître l’endettement des ménages. La décision adoptée jeudi par les autorités monétaires suédoises pourrait cette fois favoriser une relance des crédits aux entreprises, notamment, ainsi qu’améliorer les marges de profits réalisées par les banques. Elle peut aussi jouer sur la courbe des taux, en favorisant un redressement des taux longs".