La baisse des taux, un "effet à double tranchant" pour vos finances

La politique monétaire influence de deux façons les finances des particuliers. Elle impacte indirectement le taux d'intérêt des comptes d'épargne et celui des crédits hypothécaires.

Des banques centrales de plus en plus accommodantes, des taux d'intérêt qui retrouvent leur plus bas historiques... La crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a vivement secoué la politique monétaire cette semaine. La Banque centrale européenne pourrait baisser son taux de dépôt, à -0,60%, dans les prochains jours. Mais concrètement, quel en sera l'impact sur vos finances?