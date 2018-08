La banque centrale turque au secours de sa monnaie

Berat Albayrak précise que son plan a été mis au point pour les banques et pour les secteurs de l'économie réelle, y compris les petites et moyennes entreprises, qui sont le plus touchés par les fluctuations sur les marchés des changes. "A partir de lundi matin, nos institutions vont prendre les mesures nécessaires et nous partagerons nos annonces avec les marchés. Tout notre plan d'action et toutes les mesures sont déjà prêtes."