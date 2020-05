La banque d'Angleterre n'exclut plus les taux négatifs

Le gouverneur de la BoE Andrew Bailey a avoué avoir changé de position sur les taux négatifs. La livre sterling a reculé face à l'euro et le dollar sur cette perspective.

Les responsables de la Banque d'Angleterre (BoE) ont commencé à parler ouvertement des taux d’intérêt négatifs, s’éloignant de la position de l'ancien gouverneur Mark Carney. Son successeur, Andrew Bailey, a déclaré mercredi aux législateurs: "J'ai un peu changé de position" et a refusé d’exclure des taux négatifs. Ses déclarations ont pesé sur la livre sterling, qui a chuté face au dollar et à l'euro . La devise britannique a perdu 3% face au dollar depuis le début du mois, alors que la Grande-Bretagne reste l'un des pays les plus affectés par le Covid-19.