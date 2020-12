La capitalisation boursière mondiale dépasse 100.000 milliards de dollars

100.000 milliards de dollars . C'est la valeur boursière actuelle de tous les marchés d’actions du monde . Un nouveau record , selon les données de l’agence Bloomberg (voir graphique). C’est aussi une indication supplémentaire du grand écart qui s'est creusé durant cette année de pandémie entre Wall Street et Main Street , c’est-à-dire entre l'économie financière et l'économie réelle .

La valeur boursière globale est quant à elle, en revanche, passée de 87.000 à 100.000 milliards de dollars en 2020 . En d'autres termes: la valeur boursière mondiale est désormais environ un huitième plus plus élevé que le produit intérieur brut (PIB) mondial .

"Valorisations excessives"

"Un certain degré d'écart entre les valorisations des actifs risqués et les perspectives économiques semble persister"

"Si les marchés ont bien réagi aux nouvelles relatives aux vaccins, ils frôlent ou dépassent les niveaux atteints avant la pandémie, lorsque se posaient déjà des questions au sujet des valorisations excessives ", souligne ainsi Claudio Borio, chef du Département monétaire et économique de la BRI, cité dans un communiqué. Mais " un certain degré d'écart entre les valorisations des actifs risqués et les perspectives économiques semble persister ", met-il en garde.

Records de la Big Tech

Au-delà des avancées sur les vaccins, ces fortes valorisations sont surtout liées aux records atteints par les actions technologiques américaines , des géants comme Amazon dominant de plus en plus notre vie quotidienne avec la pandémie. La valeur boursière collective de Wall Street s'élève désormais à 41.600 milliards de dollars , soit exactement le double de celle de l'économie américaine , que le FMI estime à 20.800 milliards de dollars en 2020 .

Les marchés boursiers chinois valent également plus de 10.000 milliards de dollars pour la première fois depuis cette année, grâce à leurs géants technologiques tels qu'Alibaba et Tencent. L'Europe est quant à elle à la traîne. Elle ne compte en effet aucun champion parmi les 20 plus grandes sociétés cotées. Des sociétés parmi lesquelles on trouve pas moins de 14 entreprises américaines, trois chinoises et une de Corée du Sud (Samsung), de Taiwan (TSMC) et d'Arabie saoudite (Aramco).