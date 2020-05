La chute des prix pétroliers rapporte gros à un gestionnaire de hedge funds

Pierre Andurand, gestionnaire de fonds spéculatifs sur le pétrole, avait parié sur une baisse des cours du brut en février. Le plongeon du baril lui a permis de dégager des gains spectaculaires.

Pierre Andurand a changé son fusil d'épaule au bon moment. Ce gestionnaire de fonds axés sur le pétrole, habituellement optimiste pour les cours de l'or noir, a estimé, début février, que les prix allaient baisser. Il a donc acheté des options de vente sur le baril et a vendu des contrats à terme sur le pétrole à découvert, des stratégies spéculatives qui permettent de parier sur un recul ultérieur des prix.

À l'époque, les cours pétroliers se situaient encore à plus de 50 dollars le baril. Mais à partir de la fin février, les prix du Brent et du WTI (West Texas Intermediate) ont commencé à baisser fortement, une tendance qui s'est prolongée pendant près de deux mois, et qui a connu une accélération le 20 avril, jour où le prix du pétrole américain est carrément devenu négatif en soirée.

155% Gain d'un des fonds de Pierre Andurand en un mois Grâce à son pari sur une baisse des prix pétroliers, le fonds Commodities Discretionary Fund de Pierre Andurand a gagné 155% en un mois.

Dans un message posté le matin même sur Twitter, Pierre Andurand avait lancé cet avertissement: "Il n'y a pas de limite à la baisse des prix quand les réserves et les pipelines sont remplis. Des prix négatifs sont possibles. Je ne dis pas que ça va se produire. Si c'est le cas, ce sera très bref. Mais soyez quand même prudents. Le prix du pétrole n'est pas comme le prix d'une action."

Quelques heures plus tard, le WTI tombait à -40 dollars le baril après une dégringolade de 300% en une séance.

Pertes effacées

Tandis que les producteurs de pétrole pleuraient toutes les larmes de leur corps, Pierre Andurand pouvait sabrer le champagne: grâce à l'effondrement des cours du brut, ses fonds Commodities Discretionary Fund et Andurand Commodities Fund ont dégagé, en un mois, des rendements de 155% et plus de 60% respectivement, d'après Bloomberg. De quoi effacer en un clin d’œil toute les pertes subies au cours des deux années précédentes.

"Même mon équipe pensait que j'étais fou quand je leur disais que les prix du pétrole pouvaient passer en négatif." Pierre Andurand Gestionnaire de hedge funds

Pierre Andurant a expliqué à l'Agence France Presse qu'il avait acquis "très tôt" la conviction que la propagation du coronavirus serait difficile à endiguer et qu'il y avait "une probabilité forte de mesures de confinement partout dans le monde", ce qui était susceptible de bouleverser la demande de pétrole.

Et effectivement, en mars, alors que les pays exportateurs d'or noir ne parvenaient pas à s'entendre sur une diminution de leur production, des mesures de confinement ont commencé à être adoptées en Europe, d'abord en Italie puis dans la plupart des autres États, provoquant une chute soudaine de la demande pétrolière.

Golden boy

Pierre Andurand, qui prévoit désormais une légère progression des cours du brut parce qu'il juge les récentes baisses de production suffisantes, avait même anticipé le prix négatif du pétrole américain le mois dernier. "Même mon équipe pensait que j'étais fou quand je leur disais que les prix du pétrole pouvaient passer en négatif", a confié le gestionnaire de fonds au Financial Times. "Mais tout ce que j'avais étudié sur le virus m'avait convaincu que le monde était en difficulté."

Vue en plein écran Le gestionnaire de hedge fund Pierre Andurand avait anticipé le prix négatif du baril WTI. ©AFP